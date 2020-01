Iniziativa “Più abitazioni a prezzi accessibili”: un’inutile forzatura

L'iniziativa è una forzatura inutile di un programma formidabile collaudato da anni, destinato proprio solo alle cooperative d’abitazione d’utilità pubblica: due organizzazioni mantello gestiscono un apposito fondo di rotazione, una sorta di finanziamento ponte aggiuntivo, programma che il Governo ed il Parlamento hanno deciso di rimpolpare con 250 milioni a riprova che il modello funziona. A proposito, come mai con un modello installato da anni in Ticino non si è promosso un bel niente? Mah!

Oggi il sistema si orienta sulla domanda spontanea effettiva e quindi non è dispersivo. È efficiente, come si suol dire. Passasse l'iniziativa avremmo invece un obbligo spalmato sul territorio con tutte le conseguenze negative del caso.

Di questo avviso sono i partiti borghesi che l'hanno bocciata. Anche i verdi liberali dopo aver preso atto che l’iniziativa costituzionale disincentiva gli investimenti energetici perché riduce le spese di risanamento degli stabili che giustificano un eventuale adeguamento degli affitti secondo il rigido diritto di locazione. Così proprio l’aggiornamento di quegli stabili datati che offrono affitti a buon mercato verrà meno. Bene, con tanti saluti al clima! Loro l’hanno capita!

Se dovesse passare si prevedono asfissianti forzature sui Comuni, allocazioni sballate, qualche carrozzone inutile, un pompaggio finanziario nettamente maggiore (con il tempo bisognerà infatti raggiungere una dotazione del 10% in alloggi convenzionati) e la rottamazione del sistema attuale. Nuova legge e norme di applicazioni.

A proposito: le cooperative d’interesse pubblico dovranno venire ancora certificate dalle autorità e produrre stabili sobri con assegnazione vincolata per le fasce più deboli in presenza di comprovata tensione sul mercato. Da noi viene da sorridere. Sfitto alle stelle, popolazione dimorante in calo e attività edilizia sempre a gonfie vele! Manca addirittura la domanda fisica. Insomma non è una faccenda di qualche amico al bar! È sempre bene ricordare che per poter ambire a finanziamenti ed a terreni comunali a condizioni di favore bisognerà accreditarsi onorando uno scopo ben preciso: costruire alloggi accessibili alle fasce più deboli. Ricordiamoci che sarà poi in ultima analisi il Comune che azionerà le sbarre del passaggio a livello prima di mollare un terreno della comunità.

Diamo fiducia perciò al Governo ed al Parlamento e lasciamo in pace il contribuente. Votiamo contro per non finire spiaggiati come lo fu per la Lex Weber.

Il Consiglio Federale afferma che l’iniziativa pone obiettivi troppo rigidi e si spinge troppo lontano. La costruzione di abitazioni dovrebbe basarsi sul fabbisogno e non su una quota (vedi spiegazioni del Consiglio Federale a pagina 14). Affermazione che ha trovato il sostegno dell’area borghese del Parlamento e che condivido.