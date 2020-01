Legittima difesa: un’occasione persa per il PLRT

Il comitato cantonale del PLRT ha deciso ieri sera di invitare i cittadini a votare contro l’iniziativa popolare intitolata “Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa”, perdendo così un’ulteriore occasione per dimostrare di essere sensibile alle esigenze dei cittadini e in particolare dell’elettorato del PLRT. Decisione presa senza confronto tra le parti.

Evidentemente la stangata delle recenti elezioni federali, e successive riflessioni sul futuro del partito e sulla necessità di ascoltare maggiormente la popolazione, non hanno insegnato niente, proprio nulla!

Sono infatti convinto che l’iniziativa sarà accolta dalla popolazione e che la stessa sarà sostenuta anche da moltissimi elettori del PLRT, in quanto, come ha scritto l’ex-deputato PLR Franco Celio su la Regione del 21 gennaio scorso, «contro la stessa vengono sollevate solo obiezioni che appaiono piuttosto pretestuose». Personalmente, avevo deciso a suo tempo di entrare a far parte del comitato promotore di questa iniziativa anche perché, come ex-sindaco di Chiasso, avevo captato le preoccupazioni dei miei concittadini per la crescente violenza degli episodi delinquenziali al di là e al di qua della frontiera, e ritenevo corretto che fosse lo Stato – quale responsabile della sicurezza nel territorio – a coprire integralmente i costi processuali e dell’avvocato di fiducia delle persone assolte per reati commessi in stato di legittima difesa.

Queste persone infatti sono doppiamente vittime perché oltre a doversi difendere da furti o da soprusi, anche solo ferendo i loro aggressori, devono anche subire una lunga e costosa procedura giudiziaria dall’esito incerto. Ecco, le persone elette nei vari consessi dovrebbero ricordarsi di essere i rappresentanti del Popolo, e dovrebbero imparare ad ascoltarlo di più.

Moreno Colombo (co-promotore PLR dell’iniziativa)

#nonsonoinlista

www.morenocolombo.ch