Lugano ha bisogno di un cimitero pubblico per animali polifunzionale

La Città di Lugano non è dotata di un cimitero pubblico per animali; la stragrande maggioranza della cittadinanza chiede che gli animali domestici e non solo, abbiamo un’adeguata collocazione anche dopo il decesso. La sensibilità su questo argomento è attuale e molto forte tra i cittadini, lo ha dimostrato il sondaggio che ho condotto in questi giorni attraverso i social, dove oltre il 91% dei partecipanti ha espresso esito favorevole per la realizzazione. Dal punto di vista igienico-sanitario, a mio avviso, ci sarebbe un netto miglioramento sul territorio in quanto si eviterebbero sepolture nei giardini privati, nei boschi o in altri luoghi non autorizzati. La struttura polifunzionale è da me pensata per garantire una serie di servizi centralizzati e soprattutto per dare alla popolazione un punto di riferimento certo in materia di animali.

Proposte: penso alla costruzione di un cimitero per animali domestici e non, dotata di un forno crematorio, un centro veterinario all'avanguardia, un B&B per animali, un servizio comunale dog-sitter, un centro raccolta dati unificato, un servizio accudimento animali durante le vacanze e un servizio lavaggio animali.

La gestione da me pensata è presieduta da una direzione qualificata e il centro polifunzionale condotto da persone disabili, persone in attesa di occupazione e da stagisti veterinari tutti residenti.

I vantaggi derivanti dalla creazione della struttura polifunzionale potrebbero essere notevoli, in quanto, la Città di Lugano si doterebbe di una struttura all’avanguardia in materia di animali, unica nel suo genere nel Canton Ticino, e si darebbe la possibilità di allargare la struttura, in un secondo tempo, pensandola come un centro polifunzionale attivo sia a livello cantonale sia federale sia eventualmente per utenze extra-frontiera. L’altro importante vantaggio sarebbe quello di creare nuove posizioni lavorative per disabili, persone disoccupate e stagisti veterinari.