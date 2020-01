Come debellare la povertà

Presto saremo chiamati al rinnovo dei poteri comunali. Nella sinistra si fa strada la coalizione con le altre forze progressiste, verdi in testa. Giustamente l’unità fa la forza e si prevede un rafforzamento della presenza di questa coalizione sia nei Municipi che nei Consigli comunali. Le sezioni sono chiamate alla ricerca di intese ampie per raggiungere buoni risultati. Tutto questo è di stimolo per una futura politica che tenga conto delle reali esigenze della nostra popolazione. Non dobbiamo dimenticare però che nella nostra società esiste una categoria sempre maggiore di persone che vivono sotto la soglia della povertà. Va molto bene combattere per salvare il nostro pianeta dalla minaccia (più realtà che minaccia!) del cambiamento climatico con il coinvolgimento di tutta la popolazione per non trovarci spiazzati quando questo si presenterà virulento, ma dobbiamo pure assicurare una vita dignitosa a chi oggi non ce la fa con le proprie forze a sbarcare il lunario, e non sono pochi. Da qui l’importanza di fare tutte le coalizioni con gruppi progressisti, ma anche quella di mantenere la nostra identità di Socialisti e operare per creare una società più giusta e umana. Il socialismo ha una storia ed è nato per ribadire la solidarietà e l’umanità tra chi oggi corre sui sentieri della vita. Siamo un partito storico e da sempre ci ha contraddistinto la lotta per dare a tutti la possibilità di una vita dignitosa basata sull’onestà e sul lavoro. Non voglio citare tutte le battaglie fatte dai socialisti. Mi limito a citarne una, emblematica: la rendita AVS che permette agli anziani di godere dei frutti delle loro fatiche quando escono di scena dall’attività lavorativa. È per battaglie come questa che le nostre sezioni devono ribadire la loro matrice socialista chiedendo di essere direttamente coinvolte con il Partito Socialista Svizzero. Questo non lo dobbiamo dimenticare perché a Berna siamo presenti e rappresentati da molti anni da un partito che sa fare politica e vuole debellare la povertà. Le nostre origine storiche sono importanti così come lo è l’apertura ad altri fronti per lottare per l’umanità, con l’ambiente a fare da capostipite a tutto ciò che promuove la serenità della società umana.