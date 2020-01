A Gordola l’unione fa la forza!

Così come già annunciato nel corso della serata evento del 7 novembre, a Gordola il 2020 porterà un’interessante novità per le prossime votazioni Comunali. La locale Sezione PPD, oltre alla consueta lista congiunta con Generazione Giovani, correrà anche con il neonato gruppo “SosteniAMO Gordola” rivolto a tutti coloro i quali – non identificandosi in un partito istituzionale ma che hanno una visione di centro – vogliono mettersi a disposizione della comunità per dare nuova voce e nuova linfa alla vita politica del Comune. La campagna si è subito mostrata vincente con diverse adesioni a quest’ultimo progetto e grazie alla buona rispondenza degli aderenti Popolari Democratici ed ai suoi rappresentanti del movimento giovanile la lista è quasi al completo. Restano tuttavia ancora alcuni posti per ultimare la squadra che ad aprile affronterà la sfida elettorale e pertanto i coordinatori hanno lanciato un ultimo appello rivolto alla popolazione di Gordola. Appello che è partito già diverse settimane orsono attraverso un’importante campagna sui social network che ha suscitato grande interesse e curiosità. Visti il numero di visualizzazioni e feedback si preannuncia una campagna particolarmente calda. Eventuali interessati sono invitati a prendere contatto tramite e-mail: info@ppdgordola.ch o info@sosteniamogordola.ch