Auguri a tutta la popolazione del Mendrisiotto

Il 2019 sta per chiudersi. È stato un anno difficile per la nostra regione. I problemi si sono accumulati ed è difficile risolverli. I disoccupati aumentano, soprattutto nella fascia dei giovani, e di chi ha oltre 50 anni. È umiliante andare a chiedere lavoro e sentirsi dire no. Una società è sana quando il grado di occupazione è tale di coprire il fabbisogno di chi entra nel mondo del lavoro con tanta speranza e voglia di sentirsi considerato e utile in questa società che per il momento pensa ancora solamente al profitto privato e non collettivo. Bisogna trovare una formula di un equa ripartizione della ricchezza in modo tale che tutti possano vivere in modo dignitoso e i giovani formarsi una famiglia scevri da problemi di dipendenza dai loro genitori. Se questo problema verrà affrontato con determinazione, la vita qui nel distretto avrà una continuità e vi saranno famiglie felici.

Altro problema importante è il soffocamento dovuto a un traffico micidiale che comporta inquinamento dell’aria che respiriamo con tutte le conseguenze per la salute della nostra gente. Non è possibile che negli orari di punta da Chiasso a Mendrisio si spendano 25/30 minuti per raggiungere queste località. Tutti i Municipi sono coinvolti e assieme dobbiamo trovare le giuste soluzioni per dare respiro a chi abita nel Mendrisiotto.

Questi sono due dei molti problemi che dovranno essere affrontati con determinazione dalle nostre Autorità locali. Con determinazione e forza di volontà si possono raggiungere i risultati sperati. Il coinvolgimento dei Municipi è essenziale sia per la disoccupazione che per la viabilità e per avere un'aria salubre.

Chi si occupa di politica non deve mollare ma continuare a ricercare soluzioni atte a migliorare la qualità della vita della nostra popolazione e di non sottovalutare il cambiamento climatico che dovrà essere affrontato con la massima determinazione.

Se tutti i municipi lo faranno, sono sicuro che il 2020 sarà un anno nuovo dove la speranza per chi si trova in difficoltà sarà compensata da un attento e continuo coinvolgimento di tutti i comuni del distretto più bello e solare del Cantone.

Auguri a tutti una vita migliore dove la solidarietà infonderà gioia di vivere pienamente.