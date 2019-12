Introdurre una tassa ambientale per i frontalieri

Partiamo dal presupposto, chi inquina paga!

A Lugano, due mesi or sono, i verdi e la sinistra in generale hanno dichiarato l'emergenza climatica.

Mi trovano pienamente d'accordo, ci sono troppe emissioni di CO2 nell'aria, non solo a Lugano, ma in tutto il Cantone. Chiedetelo nel Mendrisiotto.

Anche se come spesso ho ribadito che il problema numero uno della nostra città, nonché del nostro Cantone, sia quello della salvaguardia del lavoro, sta volta i "compagni" mi hanno convinto.

I frontalieri sono 70mila e passa... ormai lo sappiamo, un numero sproporzionato in proporzione al fabbisogno-lavoro del nostro Cantone.

In effetti i danni sulla nostra salute lavorativa, li conosciamo tutti, ma un ulteriore danno che provocano ogni giorno, è lo smog delle loro 40 50 mila autovetture che transita in largo e in lungo per il nostro cantone.

Prendendo spunto dal Canton Ginevra, che ad inizio novembre ha appena introdotto un bollino ambientale, perchè non farlo per le 50mila auto d'oltreconfine, praticando una tassa mensile di 40 chf ulteriori per salvaguardare l'ambiente... 40 chf per 50mila auto uguale 1 milione (al mese).

Nelle casse Cantonali questo milione, si tramuterebbe in 12 milioni al anno di introito netto.

A mio parere, oltre a salvaguardare l'ambiente, introducendo questo bollino ambientale, potremmo incentivare i frontalieri a venire in ticino con i mezzi pubblici, inquinando di meno.