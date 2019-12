I socialisti di Bissone replicano alle fakes news di Lega-UDC- Indipendenti

Il gruppo PS bolla come fakes news quanto dichiarato da Lega-UDC- Indipendenti (ex Movimento Nuova Bissone) a proposito dell’abrogazione del regolamento sulla prestazioni comunali in quanto la proposta non è stata fatta da loro ma dalla coalizione tripartita di cui fanno parte. Tale proposta fa parte del pacchetto di misure di risparmio previste, concordate e votate dalla coalizione ad inizio legislatura per riordinare le disastrate finanze comunali da loro lasciate in eredità. Basti sapere che nei loro ultimi due anni hanno accumulato perdite per quasi 1.7 milioni di franchi, ridotto il capitale proprio ai minimi termini e lasciato a fine legislatura un preventivo 2016 con una perdita prevista di CHF 669'235.00. Questi sono fatti inoppugnabili e non fakes news.

Se Lega-UDC- Indipendenti desidera puntare il dito per cercare un colpevole non ha altro che da guardarsi allo specchio. La coalizione fin dal primo minuto della corrente legislatura ha dovuto fare scelte dolorose come nel caso specifico. Per logiche esigenze giornalistiche di pubblicazione non ci è possibile rispondere a tutte le falsità declamate quindi invitiamo i lettori ad andare sul sito del comune (https://bissone.ch/messaggi-2019/) a leggere il Messaggio Municipale no. 7/2019 per comprendere la verità. Aggiungiamo solo che non si è trattato di un semplice “risparmio” ma di un reindirizzo delle risorse in quanto sono già stati messi in atto due progetti mirati chiamati “Trasporti” e “Avvicinarsi” a favore di tutti gli over 65 e disabili di Bissone ed altri simili sono in gestazione.

Per quanto riguarda lo stato delle finanze come al solito non ci azzeccano in quanto il risultato del 2019 sarà, come quello del 2018, nelle cifre nere ma solo per l’effetto delle sopravvenienze attive che chiudono il buco strutturale nella gestione corrente che in vece rimane, purtroppo, nelle cifre rosse.