Il quartiere di Camorino si sente bellinzonese?

Da cittadino, ormai di Bellinzona ma con il cuore ancora nel comune di Camorino, mi sento di dire che dopo 3 anni l’aggregazione esiste e ci si sente un po’ più bellinzonesi ma con pur sempre un po’ di nostalgia per il proprio comune. Quello che vedo e vivo nel quartiere è però un po’ un arenamento delle idee dei quartieri, un “lasciamoli decidere e vediamo che succede...”.

I quartieri sono un po’ lasciati a loro stessi? Questa è una domanda che molti sempre ancora si pongono, forse a causa di diversi aspetti poco chiari nel ruolo che svolgono i singoli quartieri all’interno della grande Bellinzona.

Nei quartieri si sente che i servizi principali sono abbastanza efficienti e funzionano quasi come nei vecchi comuni. Tuttavia, manca ancora quel senso di comune unito e il non sentire più le varie differenze tra centro e “periferia”. I quartieri sono il primo impatto che ha la gente quando va verso Bellinzona e sono importanti e degni di grandi opere tanto quanto il centro.

Da abitante del piccolo quartiere di Camorino, vedendo le grandi opere create negli ultimi tempi a Bellinzona, so che ci si può sentire un po’ “l’ultima ruota del carro”.

Fare grandi investimenti in Città è giusto ma bisogna fare attenzione a non dimenticare i quartieri che, pur essendo più piccoli del bellissimo borgo di Bellinzona, non sono meno importanti.

Con la continua espansione della popolazione sono convinto che i quartieri debbano ritrovare il loro essere e la loro importanza. Non basta pensare che con un’associazione di quartiere si sistemi tutto. Bisogna invece iniziare a fare in modo che la voce della corona di quartieri circostanti possa venir ascoltata in Consiglio Comunale e in Municipio. Spesso i problemi sorgono nei singoli quartieri ed è quindi importante che ci siano dei rappresentanti che possano portare avanti questi quesiti piccoli o grandi che siano. È importante che anche i cittadini che vivono nei piccoli quartieri si sentano ascoltati e possano abituarsi alla gestione di un grande comune come lo è quello di Bellinzona.