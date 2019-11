Coesione Nazionale: cugini poveri della Svizzera?

La presidente dei Verdi, Regula Rytz, ha iniziato a "scaldare i motori poco ecoeleganti" sulla bramata voglia di candidarsi al Consiglio federale a scapito del CF in quota Plr Ignazio Cassis. Una sgarbata pretesa al limite della tanto preziosa "biodiversità" cara ai verdi stessi.

Per l'UDC svizzera si tratta di una proposta fattibile, ma in tal caso sarebbe giusto che fosse Simonetta Sommaruga, e non Ignazio Cassis, a lasciare "la cadrega" in Governo. Questo riconscendo le minoranze nazionali e quindi la Regione di lingua italiana. (Ticino e Grigioni italiano).

Personalmente, ritengo che non vi sia quasi alcuna differenza tra PS e Verdi, il cui obiettivo principale sembra essere quello di tartassare i cittadini spremendoli come limoni, come nel caso delle tasse e dei balzelli ecodissuasivi già vergognosamente annunciati.

Per loro le soluzioni sono queste e non di certo quella di risolvere il problema alla radice, incentivando le aziende produttrici a cambiare le materie di base nei loro prodotti per i consumatori, magari attraverso degli ecoincentivi fiscali.

Solo in questo modo, il consumatore sarebbe portato a sostenere davvero il cambiamento, argomento sul quale, tra l'altro, ho avuto occasione di inoltrare una mozione al Governo Ticinese che riguardava materie plastiche e microplastiche.

Di conseguenza, che differenza c'è tra Sommaruga e Rytz? Nulla!

Ad ogni modo, l'arroganza è sotto gli occhi di tutti: secondo i verdi, meglio una "green" bernese che un ticinese in rappresentanza della regione di lingua italiana e delle minoranze!

Alla faccia della coesione nazionale!