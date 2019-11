Ecco perché mi candido alla presidenza dell'UDC Città di Lugano

Con ancora negli occhi e nel cuore il brillante successo elettorale di Marco Chiesa al Consiglio degli Stati, l'UDC Ticino si appresta, domani, a partire dalle ore 18:30, a rinnovare la guida della Sezione UDC della Città di Lugano.

Un partito, l’UDC, che, fin dalle scorse Cantonali - alle quali ho avuto l'onore di partecipare -, sta raccogliendo e trasformando in realtà la voglia di concretezza e di cambiamento dei cittadini ticinesi.

Anche e soprattutto grazie alla fiducia di migliaia di cittadini ticinesi, ad una grande leadership di partito ed alla coerenza dell’azione politica dell’UDC a favore del nostro territorio, dei nostri valori e della nostra identità.

Come cittadino e come professionista, mi riconosco pienamente nei valori dell’UDC ed intendo, sempre di più, dare il mio contributo alla cosa pubblica, per il bene del mio Cantone e di Lugano, la città dove vivo, dove mi sono sposato e che ha un posto molto speciale nel mio cuore.

Annuncio, quindi, che mi sono candidato, nell'assemblea di domani, alla presidenza della Sezione UDC della Città di Lugano, per continuare l’ottimo lavoro fatto finora dalla Presidente Simona Sassi di Ceresola, e per fare tutto quanto possibile per rilanciare la città di Lugano quale centro economico del Cantone. Lugano ha infatti bisogno di un grande progetto di sviluppo, politico ed economico, che valorizzi le sue molte potenzialità e che fornisca risposte concrete e verificabili ai problemi, quotidiani e non, della sua popolazione.

Da una parte, un giusto e opportuno rigore economico, dall’altra un progetto di sviluppo a tappe chiaro e verificabile, finalizzato a creare benessere reale per i cittadini e a migliorare il posizionamento della città non solo nel quadro cantonale, ma nel paragone anche con le città della Svizzera interna.

Qualunque sia il risultato dell’assemblea, confermo che continuerò ad impegnarmi, con passione e coerenza, nelle attività dell’UDC, in supporto del territorio e di tutte le persone che, come me, lo abitano e lo amano.