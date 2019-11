Via la Convenzione e via anche la libera circolazione delle persone!

Secondo il presidente della Regione Lombardia Alessandro Fermi, la Convenzione tra Svizzera ed Italia che regola i ristorni dei frontalieri sarebbe perfettamente attuale.

Evidentemente, il signor Fermi è in vena di battute.

Tale Convenzione sarà forse attuale per i vicini a sud, che se ne avvantaggiano “alla grande” a spese del Ticino. Tanto più che in Consiglio di Stato, incomprensibilmente, non si trova una maggioranza disposta a bloccare i ristorni appoggiando la proposta leghista in tal senso. Ma di certo non è attuale per noi.

La Convenzione del 1974 è infatti stata sottoscritta quando:

Non c’era la libera circolazione delle persone

Era in vigore il segreto bancario

Il Belpaese non aveva inserito la Svizzera su liste nere, grigie o zebrate.

Questi presupposti non sono più dati da anni, sicché la Convenzione deve saltare. E’ evidente che su questo chiodo si continuerà a battere ad oltranza. Tanto più che:

L’Italia rifiuta di sottoscrivere il nuovo accordo sulla fiscalità dei frontalieri

L’accordo sottoscritto con l’Austria (post-libera circolazione) prevede ristorni assai inferiori: il 12.5%, contro il 38.8% graziosamente concesso alla Penisola

Il Lussemburgo, per i suoi frontalieri, non versa assolutamente nulla!

Quindi, via la convenzione del 1974 e via anche la devastante libera circolazione delle persone voluta dalla partitocrazia, che ha provocato l’invasione del Ticino con 70mila frontalieri. In qualsiasi altro posto al mondo – ed in particolare in Italia! - con una situazione del genere, la gente sarebbe già scesa in piazza con i forconi.