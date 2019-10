Elezioni: «Una rivelazione inaspettata»

Il prossimo 14 novembre saremo di nuovo chiamati alle urne, per il ballottaggio decisivo, che vede coinvolte 4 forze politiche. Di queste 4 persone, a mio parere una su tutti è stata la vera rivelazione inaspettata, ma meritata e condivisa da molti, anzi moltissimi ticinesi.

Mi riferisco al candidato Marco Chiesa della lista Lega-Udc: in pochi se l’aspettavano un simile exploit, ma conoscendo la bella e brava persona, nonché l’umanità e le buone maniere di Marco, io personalmente un buon risultato me l’aspettavo.

Girando nei vari ritrovi del Luganese e del Cantone, le belle parole a suo favore da parte dei cittadini sono molte. Le strette di mano e gli attestati di stima, sono il risultato maturato nel buon lavoro svolto negli anni. Spero col cuore che questi presupposti, vengano ricondivisi da tutti i ticinesi in previsione del 17 novembre. Votiamo tutti compatti Marco Chiesa, Leghisti, Udc, simpatizzanti e gente per bene, lui è una persona speciale dal lato umano, giovane e con molta voglia di fare per il Ticino e i ticinesi. Le brave persone vanno premiate. Avrà tutto il mio sostegno e supporto in queste settimane. Forza Marco!