Astano, buon senso e responsabilità o Tribunale Federale?

Ricorso irricevibile ma con un ampio margine di manovra per motivare e supportare un probabilissimo appello al Tribunale Federale. Perché l’irricevibilità del ricorso contro la decisione del CdS di accollare un moltiplicatore del 130% ad Astano è supportata solo da una sentenza del TF del 27,09,19, sentenza però che non entra nella peculiarità del caso astanese. Ricorso scontato allora?

No, solo molto probabile, perché nel frattempo la situazione é cambiata. Infatti con la nascita del nuovo Comune di Tresa, confinante con Astano (col quale condivide già degli interessi) vi è ora la possibilità di salvare la popolazione di Astano (il destino del Comune è segato da tempo) con l’aggregazione al nuovo Comune Tresa. L'aggregazione immediata di Astano alla Tresa è auspicabile e interessante per tutti, perché si eviterebbe con l’entrata di Astano in un secondo tempo di riorganizzare nuovamente il Comune Tresa facendo così risparmiare soldi a tutti. Tra l'altro le cifre ridicole delle difficoltà di Astano (Astano ha circa un milione in banca, un fabbisogno di 960’000.- fr. che col pensionamento del segretario scende a ca. 700’000.- e un gettito di ca. 600’000.- fr.) non sono certo un ostacolo alla sua inclusione nella Tresa, cosa tra latro è già prevista nel prospettato Malcantone Ovest dal PCA. Inoltre la nascita di Tresa con Sessa ha dato il via al lancio della petizione che chiede agli Astanesi di esprimersi favorevolmente per un’aggregazione immediata con la Tresa. Evidentemente se la petizione fosse firmata a breve termine (le scadenze del ricorso sono determinanti) da una larga maggioranza di cittadini (quella del Municipio dovrebbe essere scontata, perché alla stampa hanno dichiarato che ci stanno lavorando dal 2017, dunque anche la documentazione necessaria sarà già pronta) toglierebbe gran parte delle valide motivazioni a proseguire nel ricorso. Motivazioni a ricorrere che verrebbero a cadere in toto se oltre a un chiaro si alla Tresa degli astanesi sì aggiungessero le dimissioni del Municipio. Dimissioni importantissime perché l’assenza di un Municipio è semplicemente la condizione necessaria per saltare il lungo e costoso iter procedurale per l'aggregazione. Infatti solo in assenza di un Municipio il CdS può avviare d’ufficio un procedimento di aggregazione previsto dal Art. 202 della LOC. E ancora, solo in assenza di un Municipio il CdS può applicare i provvedimenti di eccezione previsti nella LOC, come la gestione speciale (Art. 201) che però non cancella l’assemblea, o lo stanziamento a fondo perso (Art. 203) dei 180’000.- per riportare il moltiplicatore al 100%.

Insomma 250 firme, 5 dimissioni, un pizzico di solidarietà e buon senso salverebbero gli astanesi e renderebbero inutili ricorsi e istanze d’intervento con lo stesso scopo. Popolazione astanese che merita solidarietà e rispetto perché se si trova col moltiplicatore al 130% è solo a causa di motivi strutturali, da qui lo scopo del ricorso che avrebbe fatto chiarezza. Per questo credo che il buon senso di tutti scongiurerebbe un bagno di sangue, come ha detto il dir. del SEL alla laRegione, ma anche una valle di lacrime come nelle trascorse elezioni.