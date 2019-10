Marco Romano, una scelta sicura per Berna!

Mancano pochi giorni all’elezione del Consiglio Nazionale e del Consiglio agli Stati.

In questi 8 anni in Consiglio Nazionale Marco si è dimostrato un gran lavoratore, serio e rispettato. Ha raggiunto per il Ticino e per il Mendrisiotto obiettivi molto importanti. Ne cito solo alcuni che ci toccano più da vicino.

Grazie a una mozione è riuscito a fare approvare l’aumento dell’effettivo delle Guardie di Confine che per la nostra regione è di fondamentale importanza. Con un’iniziativa ha inoltre proposto di introdurre nell’articolo 285 del Codice Penale una pe na minima per chi minaccia e usa violenza contro i funzionari pubblici e in particolare dunque per le forze di polizia.

A protezione del mercato del lavoro è stato approvato un suo emendamento per il rinnovo dei contratti normali di lavoro con salario minimo vincolante, passo fondamentale per impedire il dumping salariale!

Per le famiglie ha proposto un l’iniziativa per l’introduzione di un conged o paternità minimo per tut ti a livello nazionale e un congedo d’adozione pagat o che riconosca l’enorme s forzo necessario per adottare un figlio.

Per il nostro territorio porta avanti progetti per il potenziamento dei colleg amenti tra il Mendrisiotto e il Luganese sia su strada sia su ferrovia, per togliere il traffico dalle strade canto nali.

Inoltre nel 2015, grazie al suo intervento, lo svincolo autostradale di Mendrisio è entrato a far parte dei progetti della Confederazione e oggi dopo un periodo di assestamento possiamo dire che sgrava il traffico attorno a questo importante nodo viario.

Non quindi solo parole, ma fatti compiuti e realizzati grazie all’impegno che Marco Romano ha saputo mettere nelle sue attività sotto la cupola federale. Un terzo mandato gli darà la possibilità di continuare a realizzare quanto lasciato in sospeso al termine di questa legislatura. Sosteniamo Marco a Berna!