Nonne, nonni e nipoti alla manifestazione sul lungolago di Lugano

Domenica 13 ottobre pomeriggio abbiamo una grande opportunità: manifestare per la pedonalizzazione del centro cittadino e per uno sviluppo urgente di piste ciclabili e rendere quindi la nostra Città più vivibile.

Lo sviluppo della mobilità lenta deve essere un punto importante, che dovrebbe occupare i nostri politici a trovare delle soluzioni praticabili e rispettose sia dell’ambiente, sia delle persone.

Purtroppo in questi anni non ho visto una particolare attenzione per i pedoni, che faticano ad attraversare le nostre strade nei tempi previsti dai semafori.

Dobbiamo scendere tutti in piazza per ribadire che la qualità della vita non interessa solo noi oggi: dobbiamo impegnarci per lasciare una città migliore ai nostri nipoti!

Le nonne e i nonni non devono servire solo a raccontare favole, come nella canzone di Guccini “Il vecchio e il bambino”, ma devono fare in modo anche che la Città migliori e dia la possibilità a tutti di muoversi in sicurezza e nel rispetto del clima. Per questo ci si deve mobilitare!

Quindi faccio un appello a tutte le nonne e i nonni in particolare: venite domenica alla passeggiata ciclopedonale sul lungolago, volta a rendere Lugano migliore dal profilo ambientale. Fatelo per noi oggi e per i nostri nipoti domani.