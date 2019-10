Chi ama l’agricoltura e i prodotti a Km. 0 vota UDC - Agrari

Chi ama l’agricoltura, chi vuole sostenere le contadine e i contadini che lavorano le nostre terre con dedizione e coscienza per curare il paesaggio e per produrre alimenti sani e nel rispetto dell’ambiente; chi vuole comprare a km 0 e non importare cibi di produzione e provvenienze dubbiose a basso costo; chi vuole che il Ticino diventi un Parco Regionale e chi vuole che la Svizzera resti libera e sovrana deve votare Lista UDCAgrari nr. 7. Noi contadine e contadini che lavoriamo ogni giorno per il popolo e per la nostra terra combattiamo con forza la sottoscrizione dell’accordo quadro con l’Unione europea. Altrimenti, il nostro territorio sarà inondato di alimenti esteri geneticamente mutati e prodotti con metodi nocivi da noi proibiti. Con il continuo avvicinamento e la strisciante adesione all’EU il popolo svizzero non avrà più la possibilità di decidere i pagamenti diretti alle aziende agricole: sarà la morte della nostra agricoltura a conduzione famigliare. Combattiamo l’accordo istituzionale che obbligherà la Svizzera a sottomettersi alla corte europea di giustizia e a sacrificare la sua democrazia diretta. Il popolo non avrà più nulla da dire. Sarà la morte del nostro sistema secolare e provato di autodeterminazione. Combattiamo anche le varie iniziative ambientaliste (acqua potabile e pesticidi) ideologiche e esagerate e diciamo NO alla tassa dulla CO2 perché i contadini svizzeri già ora lavorano nel rispetto delle leggi molto restrittive. Le nostre acque e i nostri prodotti agricoli sono di ottima qualità e salutari, i nostri animali vivono in modo dignitoso. Non bisogna rovinare il lavoro delle contadine e dei contadini con ulteriore restrizioni e burocrazia, che finiranno invece per agevolare ulteriormente le importazione dall’estero. E non da ultimo ci battiamo affinché il Ticino possa finalmente incassare la dovuta compensazione dei terreni agricoli che la Confederazione ha tolto all’agricoltura ticinese per la costruzione di AlpTransit, da reinvestire in fondi agricoli a favori del settore. Per questi motivi le contadine e i contadini ticinesi invitano la popolazione a votare la lista nr. 7 UDC-Agrari. Per il Consiglio agli Stati sosteniamo la candidatura UDC di Marco Chiesa.