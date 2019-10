In memoria dell‘Areoporto di Agno e nel segno del rilancio di quello di Magadino

Il silenzio di SWISS sui voli da e su Agno era come un fragore. Ora tutto è chiaro: Agno e il suo aeroporto, il Ticino, abbandonati a se stessi. Il comunicato, non a caso in lingua tedesca, è chiaro, inequivocabile! Lo sgomento del Sindaco Borradori lo sfogo di una persona avvilita e vinta. Il silenzio dei giorni scorsi di SWISS di chiara condanna dello scalo, abbandonato a se stesso e all‘oblio. In questo frangente rilancio con vigore il progetto del rilancio dell'Areoporto cantonale di Magadino e salviamo pure nel contempo i 200/300 posti di lavoro. Nel passato è già stato questo un tema trattato da MontagnaViva. Il Tunnel di base del Ceneri, quale collegamento veloce, bretella autostradale, rilanciano locarnese, bellinzonese e le Valli retrostanti nel progetto Città Ticino e nel contempo dà nuove opportunità a Lugano e a tutto il Sottoceneri. Questa è la proposta di MontagnaViva, anche se nessun media e giornalista -uniamo al contesto anche i politici paurosi di perder voti inimicandosi i luganesi - ci prende in considerazione. Gente sveglia: Agno è morto. La vicinanza con la Malpensa e i treni veloci per Malpensa e Zurigo hanno fregato la destinazione aerea, destinata a un turismo sportivo e di diporto. Si volti pagina con nuove prospettive. Grazie per aver letto e magari condiviso visioni per un nuovo Ticino.