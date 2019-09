Premi di cassa malati: per favore basta parole!

Sarà la frustrazione ormai evidente, sarà la paura di perdita di credibilità politica, sarà che le elezioni nazionali sono ormai imminenti ma, davvero, non se ne può più.

Sto parlando ovviamente dell’ennesimo aumento dei premi delle casse malatti in arrivo e degli ennesimi, ripetitivi e alla fine inutili articoli o prese di posizione di personaggi o partiti vari, su questo decennale argomento.

Ora addirittura prende anche posizione (dovuta?) il presidente dell’ordine dei medici ticinesi, in un articolo apparso di recente su questo quotidiano.

Eh sì, mancava questa presa di posizione che, finalmente, cambierà sostanzialmente le cose (?). Signor Denti, per favore, ci dia una data così possiamo regolarci. Grazie.

Si fa vivo anche il consigliere di Stato Raffaele De Rosa che, in tono quasi minaccioso, fa sentire la sua voce con un perentorio: “Riterrò inaccettabile qualsiasi aumento dei premi delle casse malati.”

Bene Raffaele, ma in concreto cosa ci dici? Che in Ticino non ci sarà alcun aumento dei premi? Evidentemente no, purtroppo, e allora?

Forse non ho capito bene il valore “pratico” della tua affermazione però, da sprovveduto, dico che se non si cambiano le basi legali anche le indignazioni (legittime!) di un consigliere di Stato non valgono nulla in moneta.

Anche se l’uscita di De Rosa non è da tutti, e questo va detto per correttezza.

Per favore basta con questo circo! Da anni, senza che cambi assolutamente nulla, assistiamo impotenti ad uno scaricabarile poco decoroso (eufemismo) tra istituzioni, casse malati, medici, farmacisti, specialisti, chirurghi, fisioterapisti, ecc. Alla fine però nulla di nulla cambia! Frustrante, irritante e sconcertante …

E se penso che il mio premio di cassa malati (come quello di molti altri) è anche così elevato perché parecchia gente giunta in Svizzera negli ultimi anni (leggere bene prego) è giunta da noi ben sapendo che, loro, il premio per la cassa malati - per una ragione o per l’altra – non l’avrebbero mai pagato, allora divento acido ed è meglio che chiuda qui.

Chi si è dato la briga di leggere queste mie brevi considerazioni si sarà sicuramente accorto che, scritte alcuni giorni fa, sono state superate dagli eventi (leggasi aumenti dei premi per il Ticino attorno al 2.5%) proprio in questi giorni.

Quindi le prese di posizione, anche coraggiose, di un consigliere di Stato valgono davvero poco, come poco valgono le tre proposte presentate dal DSS, poiché tutti sappiamo che la Legge in materia è federale e che è il Parlamento a Berna che da anni “dorme” ….

Comunque alla fine, purtroppo, è andata esattamente come previsto, della serie: fiumi di parole ….

Dice nulla ai nostri politicanti di turno il fatto che un recentissimo studio di Comparis, ci dia come uno dei cantoni con più indebitati?

Brutto segnale questo ….