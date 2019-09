Zone 30: l'impegno di tutti per garantire la sicurezza

A Gordola, come in altri Comuni, per aumentare la sicurezza stradale, favorire la mobilità lenta e privilegiare le attività della popolazione rispetto alla circolazione parassitaria si sono implementate le Zone 30. Nelle Zone 30 vengono regolarmente effettuati sia controlli preventivi, che prevedono l'uso del nuovo apparecchio denominato “radar amico” che rileva la velocità dei veicoli e segnala all’utente in tempo reale con un disegno visivo se sta rispettando il limite di velocità stabilito, sia con controlli repressivi.

Inoltre, vi sono diversi percorsi denominati “casa-scuola” che permettono agli allievi di giungere a scuola o alla scuola dell'infanzia in sicurezza, favorendo nel contempo la conoscenza del territorio.

Nell'ambito dell'educazione stradale la Polizia Intercomunale del Piano propone diversi momenti di approfondimento con gli allievi delle scuole. Durante la scuola dell'infanzia vengono trasmesse le prime nozioni di sicurezza stradale, mentre nel primo mese di scuola la polizia spiega agli allievi di 1a elementare il comportamento da assumere sulla strada e i pericoli che possono presentarsi. Con gli allievi più grandi, invece, vengono svolte delle giornate in bicicletta presso il Centro Sportivo di Tenero per accrescere la dimestichezza sulle due ruote.

Le autorità pubbliche stanno dunque cercando di fare tutto il possibile per rendere maggiormente sicuro ogni percorso e istruire bambini e ragazzi sul comportamento da adottare in strada. Ora tocca al singolo genitore avere fiducia nei propri figli e fare in modo che questi vadano a scuola a piedi oppure in bicicletta. Come riportato anche da un articolo del TCS, l'ideale sarebbe che durante le prime settimane i figli venissero accompagnati a scuola a piedi, per poi coordinarsi con altri genitori della zona così da razionalizzare il rapporto adulti/bambini, fino a raggiungere l'obiettivo di percorrere il tragitto casa-scuola da soli così che possano conoscere e vivere interamente il Comune nelle sue magnifiche bellezze. Durante il percorso casa-scuola i bambini hanno poi l'occasione di conoscersi e socializzare. In molti casi, dopo un primo periodo “di rodaggio”, sono proprio loro a chiedere di potersi recare a scuola con fratelli/sorelle, amici o compagni di classe. Un traguardo importante, spesso fonte di grande soddisfazione per i bambini e per i loro genitori.

Purtroppo molti genitori ritengono più sicuro portare il figlio in auto fino alla scuola o nelle sue immediate vicinanze. Questo crea un incremento non indifferente del traffico nelle vicinanze della scuola e genera molta insicurezza fra gli allievi che giungono a piedi e le loro famiglie. Una situazione che con il tempo rischia di innescare un circolo vizioso che porterà altri genitori ad accompagnare i figli in auto o a richiedere che giungano a scuola con il pulmino.

Garantire la sicurezza sulle strade, e in particolare nelle zone sensibili come nelle vicinanze delle scuole, è compito di tutti. Sono convinto che impegnandoci insieme sulla via intrapresa e permettendo ai ragazzi di muoversi in sicurezza sulle strade Comunali permetteremo a tutti di scoprire e conoscere con entusiasmo il territorio della nostra amata Gordola.

Buon inizio di anno scolastico a tutti.