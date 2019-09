«RSI, ancora una volta un servizio pubblico vergognoso»

Ieri, in occasione del congresso elettorale UDC ad Ascona non c’è stata l’ombra di una telecamera, di un

microfono, di un giornalista RSI, come non si sono visti neppure giovedi 5 settembre in occasione della

conferenza stampa di presentazione dell’alleanza con la Lega dei Ticinesi.

Per il partito socialista e per i Verdi, da maggio 2019 ad oggi hanno dedicato loro ben 5 servizi.

A fine agosto si sono recati al congresso del PPD ad Airolo, con tanto d’intervista a candidati PLR, dove il

loro il momento di gloria l’avevano già avuto il 1 agosto.

Capisco che non tutti 1`000 e più collaboratori lavorino al fine settimana, però televisioni ben più piccole

sono in grado di offrire un servizio pubblico di qualità.

A un mese dalla Elezioni federali la RSI continua a decidere chi merita visibilità e chi invece boicottare. Per

un’azienda pubblica, pagata con i soldi dei cittadini, l’imparzialità dovrebbe essere d’obbligo. La politica la

lascino fare ai partiti.

Cara RSI, ti aspettiamo al 22 settembre al Conza a Lugano per la festa “UDC tra la gente” con ospite

Christoph Blocher, se ti mettiamo il tappeto rosso vieni?