«Conto su di voi»

Perché esiste un Consiglio degli Stati? Perché, al di là dei partiti, i Cantoni devono potersi esprimere tramite dei rappresentanti.

E per rappresentare qualcuno ci vuole fiducia. Una fiducia che mi è stata confidata quando sono stato designato candidato di un’area che vuole una Svizzera sovrana e indipendente.

Mi avete chiesto di combattere per i nostri ideali. E io lo farò fino all’ultimo giorno di questa campagna.

Voi sapete cosa potete aspettarvi da me. Mi conoscete e io conosco voi da tempo. Sapete che non ho mai tradito la nostra democrazia diretta e la volontà del popolo, sapete che mai accetterei che il nostro Paese diventi una colonia dell’UE e che altri in Svizzera abbiano l’ultima parola. Sapete che non relegherei mai gli interessi delle cittadine e dei cittadini svizzeri dietro l’interesse di lobby elitarie e internazionalistiche.

Ma per me, per noi candidati, è fondamentale sapere di poter contare su di voi. Voi, amiche e amici, siete quelli che moltiplicano la mia voce, la nostra voce.

E allora vi chiedo di crederci fino in fondo e di sostenermi in questa campagna elettorale.

Noi dobbiamo portare a Berna, nella camera oscura degli Stati, un Ticino diverso da quello dei Lombardi, dei Merlini e dei Carobbio. Noi dobbiamo portare quel Ticino che non accetterà mai la svendita del nostro Paese a mezzo di un accordo istituzionale che ci trasformerebbe in sudditi di Bruxelles.

È tempo di portare la luce dell’indipendenza, della libertà e dell’orgoglio ticinese e svizzero anche al Consiglio degli Stati.

Se vogliamo restare svizzeri, in questa campagna ho bisogno di voi. Sapete che potete fidarvi. Sapete che potete contare su di me!