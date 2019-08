Disoccupazione in calo, riflettiamo

Spesso e volentieri, sui giornali leggo che in Ticino la disoccupazione è calata di qualche punto percentuale.

La notizia, chiaramente suscita nel lettore un senso di piacere.

Io, dopo varie analisi, riflessioni e discussione con persone vicine al mondo del lavoro, non mi soffermo al titolo.

La mia riflessione va oltre e mi spiego.

In Ticino, una notizia come questa, e’ da leggere sotto un altro punto di vista.

Bisogna chiedersi, se tutti gli “ex disoccupati”, sono stati reinseriti nel mondo del lavoro, o se sono soltanto spostati nelle statistiche della pubblica assistenza, o ancor peggio non rientrano più in nessuna statistica essendo persone senza attività lucrativa e senza reddito, a

carico del coniuge.

In Ticino, il governo deve agire e cercare di arginare questo problema.

Non si deve fermare al titolo, ma cercare di analizzarlo e trovare soluzioni per i cittadini in difficoltà.

Cittadini che spesso soffrono, si ammalano di depressione e sono scontenti.

Titoli del genere: “disoccupazione in calo in Canton Ticino”, merito una dovuta e ben più accurata analisi.