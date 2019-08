Perché ho deciso di candidarmi per il Nazionale

Care Amiche e cari amici leghisti,

oggi, in questo giorno di festa della Patria, mentre noi siamo riuniti per pensare alla nostra Svizzera, liberali e PPD stanno spartendosi le cadreghe per Berna.

Ecco perchè sono leghista e perchè lo sono dal primo giorno: perchè il mio primo pensiero è per la Svizzera, per il bene dei suoi cittadini, per il NOSTRO bene comune e non per il mio personale o per cadreghe o giochi di potere. Qui non si gioca a Risiko, qui ci si occupa della gente, come noi leghisti abbiamo sempre fatto.

Quelle cadreghe per le quali liberali e PPD vogliono siglare un'unione noi non gliele daremo, non gliele lasceremo: i due seggi a Berna li confermeremo e ci prenderemo anche quello al Consiglio degli Stati: di europeisti il Ticino non ha bisogno. Il Ticino ha bisogno di noi leghisti!

Ecco perchè mi sono messo a disposizione in occasione di queste elezioni federali: perchè la nostra è una realtà che la Svizzera non conosce e noi dobbiamo pensare al Ticino di domani. Basti vedere come poco siano considerate le nostre richieste sulla chiusura notturna dei valichi per proteggere la nostra sicurezza, o sul controllo del mercato del lavoro con la costante crescita dei frontalieri.

E qui consentitemi di aprire una parentesi. Guardiamoci bene negli occhi, amici, e chiediamoci: "ma i frontalieri com'è che decidono di fregarci i posti di lavoro? Sono loro che si alzano al mattino con questo obiettivo oppure ci sono datori di lavoro impiantati in Ticino che se ne fottono dei residenti e chiamano chi è disposto a prendere stipendi più bassi?". La risposta è facile, certo, ma allora chiediamoci anche chi è il menatorrone del promovimento economico in Ticino, quello che ha chiamato sul nostro territorio aziende che portano solo frontalieri. Chiediamoci anche chi è che ha in mano il settore economico in Ticino. Sono sempre loro: quelli che oggi si stanno spartendo le cadreghe: liberali e PPD.

Perchè votare Robbiani? Perchè sono un leghista e lo dimostro ogni giorno, raccogliendo i pensieri e il malcontento della gente e sollecitando l'autorità, cercando di fare sempre del mio meglio in modo disinteressato.

Siamo 9 candidati con un unico obiettivo: occuparci del nostro cantone, maltrattato da Berna e dai partiti storici.

Amiche e amici, c'è bisogno di più lega in Ticino e a Berna!

Più lega!!!!!