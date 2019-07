Posata la prima pietra della futura Casa Anziani di Coldrerio

Sono veramente contento che Coldrerio in futuro avrà un Casa per Anziani multigenerazionale, che sarà gestita dalla Fondazione S.Rocco.

Nel lontano 1972 quando ero novello consigliere comunale, presentai una mozione intesa alla costruzione di una casa per gli anziani. Ci fu un dibattito molto profondo in seno al Consiglio Comunale, ed essendo in minoranza la questione la volevano chiudere subito. Ma chi scrive avvalendosi dei regolamenti, la difese strenuamente davanti al Consiglio Comunale. Mi ricordo che parlai per circa tre quarti d’ora, spiegando tutta la fattispecie. Morale della favola il Municipio visto la mia caparbietà decise di trasformarla in postulato. Un postulato che è durato 47 anni, e se contiamo tre anni per la costruzione si arriva a 50 anni.

Alla posa della prima pietra era presente il Consigliere di Stato De Rosa che ha ricordato l’importanza di integrare gli anziani nella nostra società attuale. La futura struttura è stata concepita per 81 letti, e sarà costruita con tutti i carismi per far partecipare le persone anziane alla vita della comunità di Coldrerio.

E’ stato un parto difficile, ricco di molte discussioni sia in Municipio che in Consiglio Comunale. Gran parte delle discussioni era concentrata sul mantenimento dell’attuale cancelleria, o il suo abbattimento. La maggioranza della popolazione voleva mantenere l’attuale cancelleria. Il consiglio comunale ha deciso che l’attuale cancelleria soddisfa le esigenze moderne di un comune come il nostro. Quindi anche in futuro vedremo il gonfalone comunale sventolare unitamente alle altre bandiere sull’attuale cancelleria che è un simbolo per Coldrerio.

Quindi anche Coldrerio entra nei comuni che possono accogliere le persone anziane, che tanto hanno dato alla nostra società, e oggi possono contare su un avvenire più roseo e passare gli ultimi momenti in serenità dove hanno vissuto intensamente la loro vita.