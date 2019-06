Salute nel Distretto: fermiamo il traffico pesante

Mendrisiotto, l’ondata di caldo sta provocando disagi alla nostra popolazione. Le concentrazioni di ozono sono salite a 224 mg. Al m3. Dati rilevati ieri a Mendrisio. La situazione è molto precaria per la salute della nostra gente. Ozono più 33 gradi di calore, creano una miscela nociva per la nostra salute. Le vie respiratorie sono sotto pressione e si infiammano causando tracheiti e bronchite. Le categorie più a rischio sono i giovani e gli anziani. Se questo caldo continua visto come tra poco tutta l’Europa del Nord partirà per le vacanze nella vicina penisola Italiana, le concentrazioni di ozono saliranno alle stelle. E’ ora di prendere dei provvedimenti seri e mirati, per salvaguardare la salute della gente Ticinese. Le due regioni maggiormente colpite sono a nord la Leventina e a Sud l’ultimo lembo di terra svizzera prima della pianura Padana, vale a dire il Mendrisiotto. Cosa fare per dare respiro a chi abita in Ticino? Come prima misura durante queste giornate abolire il traffico pesante sull’A2 , invitando i trasportatori ad usufruire del trasporto su rotaia. Esite o no Alp-Transit, adoperiamola. Gli interessi regionali devono avere la precedenza soprattutto se c’è in gioca la salute di chi abita in Ticino. Smettiamola di nasconderci dietro un dito e di dire alla popolazione come comportarsi in questi casi. E’ ora di agire con misure mirate atte a far scendere l’ozono e salvaguardare la salute della gente Ticinese. Non si può più aspettare, è tempo di agire per le nostre autorità. L’attendismo è finito, il clima sta cambiando e bisogna muoversi subito senza indugi e con determinazione.

Non aspettiamo che sia troppo tardi, per poi piangere. Iniziamo nel nostro territorio a prendere misure serie anche se impopolari.