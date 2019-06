Buon vicinato: dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi Dio

Dunque: la Svizzera non firma l’accordo istituzionale e l’Europa per ritorsione non rinnova l’equivalenza della Borsa.

Ciò significa che l’UE (e non la Svizzera) ha un enorme interesse a che il nostro Paese firmi l’accordo.

A mio avviso questa insistenza è data dal fatto che l’UE vuole al più presto piegare la Svizzera e il miglior mezzo per farlo è proprio un accordo coloniale che cancelli l’indipendenza del nostro Paese.

A Bruxelles dà estremamente fastidio che un Popolo nel mezzo del Continente sia un modello di democrazia e di benessere. La Svizzera mette in pericolo il centralismo europeo e dunque gente come Juncker e la commissione europea si impegnano allo strenuo, avvalendosi del contributo di PS, PLR, PPD e Versi, per combatterci e danneggiarci.

Sono momenti difficili ma se capitoliamo ora non potremo più dirci liberi e sovrani in futuro. E le generazioni che seguiranno conosceranno solo una Svizzera dipendente dall’UE e omologata alle direttive di Bruxelles.