Brunori Sas torna e fa "Cip!"

COSENZA - Venerdì 10 gennaio è uscito "Cip!", il nuovo album in studio di Brunori Sas.

Si tratta del quinto album in studio per il cantautore cosentino: l'esordio è del 2009 con "Vol. 1", seguito da "Vol. 2 - Poveri Cristi" del 2011, da "Vol. 3 - Il cammino di Santiago in taxi" del 2013 e da "A casa tutto bene" del 2016.

"Cip!", pubblicato da Island Records, è stato anticipato nel corso dell'autunno da due singoli: "Al di là dell'amore" e "Per due che come noi". Il 42enne non ha voluto spiegare la scelta del nome: «Le ragioni di questo titolo, almeno per il momento, vorrei tenerle per me. E non perché io sia malvagio (e lo sono), ma perché la scelta di un titolo sonoro nasce anche dalla voglia di lasciarvi uno spazio. Mi piace l'idea che possiate trovarci un significato associandolo liberamente alle canzoni contenute nel disco e al pettirosso di copertina religiosamente dipinto da un artista che stimo tanto: Robert Nero»​.

Brunori da venerdì si è imbarcato poi in un Instore Tour, nel quale girerà l'Italia per presentare l'album e incontrare il suo pubblico. Ci sarà poi una vera e propria tournée, che prenderà il via con la data zero di Vigevano del 29 febbraio e che toccherà palazzetti a Jesolo, Torino, Milano, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari e Reggio Calabria.