Dal delitto di Garlasco al Ticino: ecco chi si è preso la scena a Carì
Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, è stato protagonista di una serata musicale a Carì. Il filmato della sua esibizione ha suscitato numerose reazioni sui social.
CARÌ - Dai salotti televisivi alle aule di tribunale, fino alla pista da ballo di un locale dell'Alta Leventina. Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, il 38enne attualmente unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, si è concesso una serata di svago proprio in Ticino, a Carì.
Il legale, diventato uno dei personaggi mediatici più riconoscibili della vicenda giudiziaria legata all'omicidio di Chiara Poggi, tanto da guadagnarsi il soprannome di «Gerry la Rana», ha condiviso su Instagram un video che lo ritrae in una veste decisamente inedita e lontana da tutto ciò che ricorda quel maledetto 13 agosto 2007.
Lovati avrebbe partecipato a una festa di compleanno a Carì, dove si è improvvisato rockstar sulle note di «Children», il celebre brano di Robert Miles.
Il video scatena i social
«Divertimento svizzero, ho sempre amato la musica», ha scritto Lovati, accompagnando il post con l'hashtag #showman. L'esibizione non è passata inosservata. Tra battute e commenti divertiti, c'è anche chi ha ribattezzato l'avvocato «Lovatskin», giocando con il cognome del legale e il nome dei Måneskin. Altri utenti, invece, si sono interrogati sull'autenticità del filmato, ipotizzando persino che potesse essere stato realizzato con l'intelligenza artificiale.
Il rapporto con Sempio e il caso Garlasco
Massimo Lovati è stato uno degli avvocati di Andrea Sempio, assistendolo nella precedente indagine del 2016-2017 per il delitto di Chiara Poggi. Il rapporto professionale si è concluso nell’ottobre 2025, quando Sempio gli ha revocato il mandato, anche in seguito ad alcune dichiarazioni pubbliche controverse. Lovati ha continuato a sostenere l’innocenza di Sempio e anche quella di Alberto Stasi. Nel novembre 2026 è stato ascoltato in Procura nell’ambito di un’inchiesta separata sui presunti pagamenti legati alla precedente archiviazione di Sempio: Lovati sostiene che si trattasse di regolari compensi legali e nega irregolarità. Attualmente, Andrea Sempio è assistito dagli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, quest’ultimo subentrato a Lovati nell’ottobre 2025.
Nel novembre del 2026 l'avvocato Lovati è stato inoltre ascoltato in Procura nell'ambito di un'inchiesta separata sui presunti pagamenti legati alla precedente archiviazione di Sempio. Lovati ha negato ogni irregolarità, sostenendo che le somme ricevute fossero regolari compensi professionali.