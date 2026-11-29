Oltre 900mila luci di Natale: una casa da record mondiale
Una coppia austriaca ha superato il precedente primato statunitense. Per l'allestimento e lo smontaggio sono necessari otto mesi
BAD TATZMANNSDORF - Un mare di luci natalizie, addirittura 901.485, ha permesso a una proprietà austriaca di entrare nel libro dei record. La residenza, conosciuta come la "casa di Natale", ha stabilito il nuovo primato mondiale per il maggior numero di luci in un'illuminazione natalizia esterna su una proprietà privata, come comunicato dal Rekord-Institut für Deutschland (RID). Il precedente record risaliva al 2025, quando una famiglia di New York aveva installato 745.994 luci.
Motto per il marito: «Partecipare o andarsene»
«Abbiamo portato il record dagli USA in Europa», ha dichiarato Sabine Gollnhuber all'agenzia di stampa tedesca. La 59enne e il marito Gerald, di 71 anni, decorano da molti anni la loro proprietà con luci e personaggi del mondo di Walt Disney. La passione della donna risale all'infanzia e alle visite a Disneyland con la famiglia. Dopo il matrimonio, al marito era stata posta una condizione: «Partecipare o andarsene».
Il 71enne ha scelto di partecipare. Oggi la coppia dedica ben otto mesi all'anno alle decorazioni natalizie: quattro per il montaggio e altrettanti per lo smontaggio. Luci e figure vengono conservate in un container, in un magazzino e in ogni angolo dell'abitazione. Nel corso degli anni, racconta la donna, i due hanno investito una somma con la quale avrebbero potuto costruire una piccola casa.
La proprietà detiene ora anche un record europeo
La coppia ha ricevuto anche un secondo attestato. Le 206 figure natalizie gonfiabili che popolano la proprietà, di altezza compresa tra 1,5 e 9 metri, rappresentano infatti un primato europeo, secondo il RID.
Sabine Gollnhuber stima che ogni stagione siano tra le 30.000 e le 40.000 le persone che visitano l'installazione. L'ingresso è gratuito, ma ai visitatori viene chiesta una donazione a favore dei bisognosi. Finora sono stati raccolti circa 400mila euro.
Nonostante l'impressionante numero di luci, la bolletta dell'elettricità rimane contenuta grazie a un impianto fotovoltaico e a grandi batterie di accumulo. Il prossimo obiettivo è superare il milione di luci, un traguardo che Sabine Gollnhuber è convinta di raggiungere. E se in giardino ci sono ben 60 alberi addobbati, in salotto non c'è nemmeno un albero di Natale: manca lo spazio.