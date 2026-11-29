Il 71enne ha scelto di partecipare. Oggi la coppia dedica ben otto mesi all'anno alle decorazioni natalizie: quattro per il montaggio e altrettanti per lo smontaggio. Luci e figure vengono conservate in un container, in un magazzino e in ogni angolo dell'abitazione. Nel corso degli anni, racconta la donna, i due hanno investito una somma con la quale avrebbero potuto costruire una piccola casa.

La proprietà detiene ora anche un record europeo

La coppia ha ricevuto anche un secondo attestato. Le 206 figure natalizie gonfiabili che popolano la proprietà, di altezza compresa tra 1,5 e 9 metri, rappresentano infatti un primato europeo, secondo il RID.