«Ci sono troppe persone che magari non conoscono bene la materia, ma mettono bocca su tutto, persone del marketing che riducono la possibilità di fare errori e invece è proprio da questi che a volte nasce qualcosa di nuovo», ha spiegato l'attrice. «Ora tutte le storie girano in maniera troppo perfetta e il pubblico non casca più in questo tranello, perché la vita è imperfetta e noi ci riconosciamo in tutto ciò che è imperfetto».