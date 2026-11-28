Asia Argento: «Il cinema è troppo condizionato dal marketing»
Al Torino Film Festival l'attrice riflette sull'industria cinematografica e racconta l'intensa preparazione per il suo ultimo ruolo.
TORINO - Un cinema sempre meno incentrato sulla figura del regista e sempre più condizionato dalle logiche del marketing. È la fotografia dell'industria cinematografica contemporanea tracciata da Asia Argento, ospite del Torino Film Festival (Tff) per presentare fuori concorso «La muerte no tiene dueño», lungometraggio del regista venezuelano Jorge Thielen Armand scelto dal Venezuela per la corsa agli Oscar.
«Ci sono troppe persone che magari non conoscono bene la materia, ma mettono bocca su tutto, persone del marketing che riducono la possibilità di fare errori e invece è proprio da questi che a volte nasce qualcosa di nuovo», ha spiegato l'attrice. «Ora tutte le storie girano in maniera troppo perfetta e il pubblico non casca più in questo tranello, perché la vita è imperfetta e noi ci riconosciamo in tutto ciò che è imperfetto».
Nel film, già presentato a Cannes nell'ambito della Quinzaine, Argento interpreta Caro, una donna che torna in Venezuela dopo vent'anni di assenza per vendere una piantagione di cacao ereditata dal padre, morto da poco. La protagonista scopre però che la tenuta e la residenza di famiglia sono occupate da ex dipendenti, tutelati dalla legislazione venezuelana, che non intendono andarsene. Il tentativo di recuperare illegalmente la proprietà innesca una spirale di violenza sullo sfondo delle tensioni sociali e dell'eredità coloniale del Paese.
«Quando ho visto per la prima volta il film montato ho scoperto che il mio personaggio era davvero terribile», ha raccontato Argento, sottolineando anche il contributo delle musiche di Vittorio Giampietro, che hanno reso il lungometraggio «quasi un horror».
Un ruolo che ha richiesto una preparazione particolarmente intensa. «Per arrivare al suo livello di follia ho scavato tanto nel mio intimo, mi sono portata allo stremo delle forze», ha spiegato l'attrice. «Non uscivo mai dalla camera, stavo sempre al buio quando non giravo, non parlavo con nessuno».
Il regista Jorge Thielen Armand ha invece sottolineato il peso del passato coloniale nella società latinoamericana. «È per quello che il film sembra all'inizio ambientato in epoca coloniale, con il sistema delle caste coloniali imposto dagli spagnoli che ancora rimane nell'immaginario venezuelano».