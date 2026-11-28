Un documentario svizzero in corsa per gli IDA Awards e gli Oscar
"Qui vit encore" del regista ginevrino Nicolas Wadimoff racconta le testimonianze di nove rifugiati palestinesi
ZURIGO - Prosegue il successo internazionale di "Qui vit encore", il documentario del regista ginevrino Nicolas Wadimoff. Il film è stato nominato agli IDA Documentary Awards di Los Angeles e rappresenta la Svizzera nella corsa agli Oscar.
Come riferito da Swissfilms a Keystone-ATS, il documentario, dal titolo inglese «Who Is Still Alive», figura tra le cinque opere candidate nella categoria Miglior documentario in una lingua diversa dall'inglese. La 42esima edizione della premiazione dell'International Documentary Association (IDA) si terrà a dicembre a Los Angeles.
Il cineasta romando dà voce a nove rifugiati palestinesi, che raccontano la loro vita a Gaza prima della guerra, l'esilio e la perdita dei propri cari. Il documentario, prodotto da Wadimoff e Ketsia Stocker, è una coproduzione tra Svizzera, Palestina, Francia e Regno Unito.
La pellicola è stata inoltre selezionata per rappresentare la Svizzera nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. La lista ristretta delle 15 opere che proseguiranno nella competizione sarà annunciata il 15 dicembre. Complessivamente, sono 104 i film presentati per questa categoria nell'ambito della 99esima edizione degli Oscar.