Il cineasta romando dà voce a nove rifugiati palestinesi, che raccontano la loro vita a Gaza prima della guerra, l'esilio e la perdita dei propri cari. Il documentario, prodotto da Wadimoff e Ketsia Stocker, è una coproduzione tra Svizzera, Palestina, Francia e Regno Unito.

La pellicola è stata inoltre selezionata per rappresentare la Svizzera nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. La lista ristretta delle 15 opere che proseguiranno nella competizione sarà annunciata il 15 dicembre. Complessivamente, sono 104 i film presentati per questa categoria nell'ambito della 99esima edizione degli Oscar.