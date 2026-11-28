È morto Bronson Reed
La WWE ha annunciato venerdì la morte del wrestler 38enne, che lascia una figlia e una moglie incinta
LOS ANGELES - Il mondo del wrestling è in lutto. Bronson Reed, il cui vero nome era Jermaine Haley, è morto venerdì 27 novembre all'età di 38 anni. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la WWE, che in un comunicato ha parlato di «complicazioni mediche», senza fornire ulteriori dettagli.
«Jermaine era una figura fuori dal comune alla WWE, ma soprattutto una persona straordinaria, un padre di famiglia devoto e un collega apprezzato», ha scritto la federazione americana, esprimendo le proprie condoglianze ai familiari, in particolare alla moglie Paige, incinta, e alla loro figlia.
Ferito all'inizio del mese
Il wrestler australiano si stava riprendendo dagli infortuni riportati durante Crown Jewel, un evento organizzato in Arabia Saudita all'inizio di novembre. Secondo il sito specializzato Fightful, aveva riportato fratture alle costole e una lacerazione al rene. Era stato curato sul posto prima di rientrare a casa il 18 novembre. La WWE non ha tuttavia precisato le cause del decesso né stabilito pubblicamente un legame tra gli infortuni e le complicazioni mediche.
Dalla scena indipendente ai ring della WWE
Originario di Adelaide, in Australia, Haley aveva iniziato la sua carriera nel circuito indipendente nel 2007, facendosi conoscere anche con il nome di Jonah Rock. Entrato nella WWE nel 2019, aveva conquistato il titolo nordamericano di NXT. Dopo aver lasciato la federazione nel 2021, aveva militato in altre organizzazioni, tra cui la New Japan Pro-Wrestling e la TNA, prima di tornare nella WWE nel 2022. Nel 2024 aveva vinto l'Andre the Giant Memorial Battle Royal.
Sul ring, Bronson Reed interpretava il ruolo del «cattivo», definito heel nel gergo del wrestling. In un'intervista rilasciata nel 2025 all'emittente australiana ABC, aveva raccontato di apprezzare i fischi del pubblico, sottolineando come l'importante fosse suscitare una reazione negli spettatori.
Si moltiplicano gli omaggi
La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerose reazioni nel mondo del wrestling. Secondo il portale specializzato F4W Online, il collega Big E si è detto incredulo, mentre The Miz ha ricordato Reed come «un wrestler straordinario e una persona ancora migliore». La WWE gli ha inoltre dedicato un video commemorativo e la tradizionale cerimonia dei dieci colpi di campana durante uno spettacolo.
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