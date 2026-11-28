Ferito all'inizio del mese

Il wrestler australiano si stava riprendendo dagli infortuni riportati durante Crown Jewel, un evento organizzato in Arabia Saudita all'inizio di novembre. Secondo il sito specializzato Fightful, aveva riportato fratture alle costole e una lacerazione al rene. Era stato curato sul posto prima di rientrare a casa il 18 novembre. La WWE non ha tuttavia precisato le cause del decesso né stabilito pubblicamente un legame tra gli infortuni e le complicazioni mediche.

Dalla scena indipendente ai ring della WWE

Originario di Adelaide, in Australia, Haley aveva iniziato la sua carriera nel circuito indipendente nel 2007, facendosi conoscere anche con il nome di Jonah Rock. Entrato nella WWE nel 2019, aveva conquistato il titolo nordamericano di NXT. Dopo aver lasciato la federazione nel 2021, aveva militato in altre organizzazioni, tra cui la New Japan Pro-Wrestling e la TNA, prima di tornare nella WWE nel 2022. Nel 2024 aveva vinto l'Andre the Giant Memorial Battle Royal.