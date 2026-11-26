È il Premio Emozione "Elvino Echeoni", un riconoscimento in omaggio al pittore e scultore italiano Elvino Echeoni, figura storica e direttore artistico legato al mondo dell'arte e alla famiglia organizzativa de Il Cantagiro, scomparso nel 2024. Il premio valorizza la capacità interpretativa ed emotiva di un artista o di una band, ovvero la capacità di trasmettere emozioni autentiche al pubblico e alla giuria attraverso l'esibizione dal vivo.

«Siamo molto felici che la nostra musica abbia emozionato e sia arrivata dove speravamo arrivasse», ci hanno spiegato Maurizio Podda e compagni, dopo il ritorno in Ticino degli Alma Acoustic.