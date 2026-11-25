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Morto Andy Taylor, ex chitarrista dei Duran Duran
Il musicista aveva reso nota la sua battaglia contro la malattia nel 2022, poco prima dell’ingresso dei Duran Duran nella Rock and Roll Hall of Fame.
Andy Taylor
Fonte ats ans
Morto Andy Taylor, ex chitarrista dei Duran Duran
Il musicista aveva reso nota la sua battaglia contro la malattia nel 2022, poco prima dell’ingresso dei Duran Duran nella Rock and Roll Hall of Fame.
BIRMINGHAM - È morto a 65 anni Andy Taylor, ex chitarrista dei Duran Duran. Lo riporta il Guardian.
Nel 2018 gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata metastatico al quarto stadio, notizia che rese pubblica nel 2022, quando i Duran Duran stavano per essere inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.
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