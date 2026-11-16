Un rosario volante centra il Papa in pieno volto
Un fedele voleva una benedizione, ma ha colpito accidentalmente Leone XIV a un occhio. Il Pontefice ha accusato il colpo, ma ha poi proseguito regolarmente la celebrazione.
Un fedele voleva una benedizione, ma ha colpito accidentalmente Leone XIV a un occhio. Il Pontefice ha accusato il colpo, ma ha poi proseguito regolarmente la celebrazione.
LIMA - Un gesto di devozione si è trasformato in un piccolo incidente per Papa Leone XIV, colpito accidentalmente a un occhio da un rosario lanciato da un fedele. Il fuori programma è avvenuto durante l'ultima tappa del viaggio apostolico del Pontefice in Perù, poco prima della celebrazione della messa conclusiva.
L'episodio si è verificato sulla spianata di Las Palmas, mentre Leone XIV attraversava la folla a bordo della papamobile. Tra i fedeli accorsi per salutarlo, qualcuno ha cercato di attirare la sua attenzione lanciandogli un rosario, probabilmente nella speranza che il Santo Padre lo benedicesse.
Questa volta, però, il lancio ha preso una traiettoria imprevista: il rosario ha centrato il Pontefice direttamente a un occhio. La reazione è stata immediata. Leone XIV ha portato una mano al volto, lasciandosi sfuggire una smorfia di dolore che ha suscitato qualche istante di apprensione tra i presenti.
Fortunatamente, nessuna conseguenza seria. Superato il fastidio iniziale, il Papa ha proseguito il suo giro sulla papamobile senza interrompere il percorso. Poco dopo ha regolarmente celebrato la messa, senza mostrare ulteriori problemi.
Curiosamente, non si tratta del primo episodio di questo genere durante il viaggio. Soltanto pochi giorni prima, una giovane fedele aveva lanciato il proprio rosario verso Leone XIV. In quell'occasione, però, il Pontefice aveva dato prova di ottimi riflessi, riuscendo ad afferrarlo al volo prima di benedirlo e restituirlo alla ragazza.