Il più sexy al mondo? È lui

«Pensavo fosse uno scherzo», è stata invece la reazione di Wyle alla notizia. «Neanche tra un milione di anni avrei immaginato che questo onore potesse essere conferito a me». Secondo People, è stata la moglie Sara a convincerlo che fosse, di fatto, materiale da Sma (Sexiest Man Alive). «Pensa che io sia un bravo ragazzo e che il tipo di persona che sono, il tipo di padre che sono, il tipo di marito che sono, meriti di essere promosso», ha raccontato l'attore. «Ho pensato, 'Ok, se lo dici tu'. Senza contare che era molto contenta che questo facesse fare bella figura al suo gusto».

Nonostante il successo, Wyle si considera un uomo semplice, un padre di famiglia, che prepara la colazione ai figli e si occupa delle faccende domestiche. A People ha raccontato, inoltre, di non essere mai stato un bravo studente, né un buon atleta; ha cominciato a sentirsi a suo agio in teatro ma non nei suoi panni. «Speravo tanto che oggi sarebbe stato il giorno giusto - ha confessato -. 'Guardati. Sei l'uomo più sexy del mondo. Finalmente puoi sentirti a tuo agio nei tuoi panni'. Mi piace stare nei panni degli altri. Mi piace interpretare personaggi. Divento insicuro. Per me è ancora il tipo di interazione più difficile: parlare senza un copione, nei panni di me stesso».