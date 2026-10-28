Neil Young fa causa a Trump: chiesti 10 milioni di dollari
Il rocker accusa un comitato a sostegno del presidente USA di aver utilizzato senza autorizzazione «Rockin' in the Free World» durante i comizi.
NEW YORK - Neil Young porta nuovamente Donald Trump in tribunale. Il leggendario rocker canadese-statunitense ha intentato una causa da 10 milioni di dollari contro un comitato di raccolta fondi a sostegno del presidente americano, accusandolo di aver utilizzato senza autorizzazione il suo celebre brano del 1989 «Rockin' in the Free World». A riportarlo è la Bbc.
Secondo il cantautore, il «Trump 47 Committee» avrebbe violato il suo copyright riproducendo la canzone prima dell'ingresso di Trump sul palco durante un comizio tenutosi il 12 ottobre in Ohio. Nell'atto di citazione, l'utilizzo del brano viene definito un'«esecuzione pubblica non autorizzata».
La causa federale, contenuta in un documento di cinque pagine, sostiene inoltre che Trump fosse «personalmente consapevole del fatto che fosse necessaria una licenza per riprodurre il brano durante i comizi». Young, dal canto suo, afferma di non aver mai concesso tale autorizzazione e di non avere alcuna intenzione di farlo. Secondo il documento, la canzone sarebbe stata utilizzata anche «numerose volte in occasione di altri comizi».
L'ottantenne musicista, vincitore di un Grammy Award e da tempo critico nei confronti delle politiche di Trump, considera «Rockin' in the Free World» un brano dal forte significato politico. Lo descrive come «un inno tagliente» che mette a confronto le promesse della retorica americana con le difficili condizioni di vita dei poveri, dei senzatetto e degli emarginati. Per Young, la canzone rappresenta «l'esatto opposto di tutto ciò che Donald J. Trump incarna».
Non è la prima volta che il cantautore si rivolge alla giustizia per l'utilizzo delle sue canzoni durante gli eventi elettorali di Trump. Già nel 2020 aveva intentato una causa contro lo staff della campagna per la rielezione del presidente, contestando l'uso non autorizzato di «Rockin' in the Free World» e «Devil's Sidewalk». In quell'occasione, secondo quanto dichiarato dallo stesso Young, le parti avevano raggiunto un accordo poco tempo dopo.