Neil Young fa causa a Trump: chiesti 10 milioni di dollari

La causa federale, contenuta in un documento di cinque pagine, sostiene inoltre che Trump fosse «personalmente consapevole del fatto che fosse necessaria una licenza per riprodurre il brano durante i comizi». Young, dal canto suo, afferma di non aver mai concesso tale autorizzazione e di non avere alcuna intenzione di farlo. Secondo il documento, la canzone sarebbe stata utilizzata anche «numerose volte in occasione di altri comizi».

L'ottantenne musicista, vincitore di un Grammy Award e da tempo critico nei confronti delle politiche di Trump, considera «Rockin' in the Free World» un brano dal forte significato politico. Lo descrive come «un inno tagliente» che mette a confronto le promesse della retorica americana con le difficili condizioni di vita dei poveri, dei senzatetto e degli emarginati. Per Young, la canzone rappresenta «l'esatto opposto di tutto ciò che Donald J. Trump incarna».