classicAscona: pubblico più che raddoppiato per il debutto
La prima edizione con la nuova formula ha pienamente convinto
La prima edizione con la nuova formula ha pienamente convinto
ASCONA - Oltre 9’000 spettatori e un pubblico più che raddoppiato rispetto all’edizione precedente: si è conclusa sabato 10 ottobre l’81ª edizione delle Settimane Musicali Ascona, la prima a svolgersi sotto il nome di classicAscona. Il nuovo format ha proposto 56 appuntamenti, tra 19 concerti d’eccellenza e 37 eventi della classicAscona Academy e del programma "Ticino Terra d’Artisti", superando le aspettative degli organizzatori.
A chiudere la rassegna, il Concerto per la Pace alla chiesa di San Francesco gremita, con la Youth Symphony Orchestra of Ukraine, il Tenebrae Choir e i partecipanti dell’Ascona Choral Academy.
Il festival ha inaugurato un nome nuovo e una programmazione più compatta e diversificata, accostando ai concerti internazionali attività di formazione, iniziative interdisciplinari e un forte radicamento territoriale. «classicAscona non voleva essere semplicemente un nuovo nome per un festival esistente», osserva il direttore artistico Christoph Müller. «L’obiettivo era valorizzare una grande tradizione aprendola al futuro, ai giovani, alla formazione e a nuove fasce di spettatori. La risposta ricevuta ci conferma che questa direzione è quella giusta».
Circa metà degli spettatori è arrivata nel Locarnese dalla Svizzera tedesca, dalla Svizzera romanda e da regioni di confine dei Paesi vicini, segno che la nuova formula è riuscita ad attirare pubblici che in passato erano meno presenti. Un dato che apre anche nuove prospettive di sviluppo per il turismo culturale ad Ascona e nel Locarnese.
L’edizione 2026 si è distinta anche per la qualità artistica: tra i momenti più significativi figurano l’Orfeo di Gluck nella versione di Parma con Cecilia Bartoli, le proposte innovative di Vilde Frang, i recital pianistici di Arcadi Volodos e Hayato Sumino, i concerti di Sol Gabetta, la voce di Julia Lezhneva e le esibizioni del Tölzer Knabenchor e del Tenebrae Choir di Londra.
Un ruolo centrale ha avuto la classicAscona Academy, che con sette progetti formativi ha coinvolto oltre 300 giovani musicisti e cantanti. La collaborazione con il Conservatorio della Svizzera italiana, partner principale, ha rafforzato ulteriormente il legame tra il festival e il territorio. Molto apprezzati anche gli eventi interdisciplinari del programma “Ticino Terra d’Artisti” tenutisi in diverse sedi, come il Monte Verità, Mogno, Bordei e il Castello del Sole, ampliando l’esperienza culturale oltre il concerto tradizionale.
La prossima edizione
La prossima edizione è in calendario dal 16 settembre al 9 ottobre 2027 e svilupperà ulteriormente il modello lanciato quest’anno. Tra gli Artisti in residenza figurano la violinista Lisa Batiashvili, il pianista Sir András Schiff e il tenore Jonas Kaufmann. Sono già previsti anche Daniil Trifonov, Sol Gabetta, Fazıl Say e prestigiose formazioni internazionali come i Bamberger Symphoniker.
Sul piano istituzionale, un’importante novità è l’elezione, lo scorso 1° ottobre, di Tiziana Zaninelli a presidente della Fondazione Settimane Musicali Ascona. Zaninelli, già vicesindaca di Locarno, attualmente caposezione dell’insegnamento medio al DECS e prossima rettrice del Collegio Papio, porta con sé una profonda conoscenza del territorio e del panorama culturale ticinese. «Frequento le Settimane Musicali da molti anni e ne ho sempre apprezzato la capacità di coniugare qualità artistica e apertura al pubblico», afferma la nuova presidente. «Accetto quindi questo incarico con piacere e gratitudine, consapevole del valore culturale che il festival rappresenta per Ascona, il Locarnese e l’intero Cantone».