classicAscona: pubblico più che raddoppiato per il debutto

Il festival ha inaugurato un nome nuovo e una programmazione più compatta e diversificata, accostando ai concerti internazionali attività di formazione, iniziative interdisciplinari e un forte radicamento territoriale. «classicAscona non voleva essere semplicemente un nuovo nome per un festival esistente», osserva il direttore artistico Christoph Müller. «L’obiettivo era valorizzare una grande tradizione aprendola al futuro, ai giovani, alla formazione e a nuove fasce di spettatori. La risposta ricevuta ci conferma che questa direzione è quella giusta».

Circa metà degli spettatori è arrivata nel Locarnese dalla Svizzera tedesca, dalla Svizzera romanda e da regioni di confine dei Paesi vicini, segno che la nuova formula è riuscita ad attirare pubblici che in passato erano meno presenti. Un dato che apre anche nuove prospettive di sviluppo per il turismo culturale ad Ascona e nel Locarnese.