Oltre 120 persone per "Athro Rhimo"

La pellicola è stata proiettata in lingua originale con sottotitoli in italiano, realizzati appositamente per l'occasione. Dopo la visione, il regista Aziz Said e il manager Nabil Anni hanno incontrato il pubblico, condividendo le difficoltà della produzione, dovute in particolare alla raccolta dei fondi e al coinvolgimento di attori professionisti e non.

Elizabet Ak ha espresso la sua soddisfazione: «Si è realizzato il mio sogno di portare questo film da noi, in Ticino». Anche per Sara Demir la serata ha rappresentato la concretizzazione di un progetto a cui lavorava da mesi: «Vedere oltre 120 persone in sala ci dimostra che ne è valsa davvero la pena», ha sottolineato, evidenziando la presenza di pubblico di diverse origini, uno degli obiettivi della serata.