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BELLINZONA

Oltre 120 persone per "Athro Rhimo"

Il film in lingua aramaica di Aziz Said è stato proiettato domenica al Cinema Forum
Oltre 120 persone per "Athro Rhimo"
SARA DEMIR
di Redazione
Oltre 120 persone per "Athro Rhimo"
Il film in lingua aramaica di Aziz Said è stato proiettato domenica al Cinema Forum

BELLINZONA - Oltre 120 persone hanno partecipato domenica sera al Cinema Forum di Bellinzona alla proiezione di "Athro Rhimo – Beloved Homeland", film in lingua aramaica scritto e diretto da Aziz Said. L'evento, organizzato da Sara Demir, deputata al Gran Consiglio ticinese, ed Elizabet Ak di Magliaso, è stato pensato per offrire al pubblico ticinese un'occasione di avvicinarsi a una cultura e una lingua legate alle origini delle due promotrici.

Il film racconta la storia di Linora, cantante di successo la cui vita viene sconvolta dalla scomparsa del marito e dalla grave malattia del figlio. Linora affronta importanti scelte, tra cui la separazione, e intraprende con il figlio un percorso verso le proprie origini, confrontandosi con il passato e nuove prospettive.

La pellicola è stata proiettata in lingua originale con sottotitoli in italiano, realizzati appositamente per l'occasione. Dopo la visione, il regista Aziz Said e il manager Nabil Anni hanno incontrato il pubblico, condividendo le difficoltà della produzione, dovute in particolare alla raccolta dei fondi e al coinvolgimento di attori professionisti e non.

Elizabet Ak ha espresso la sua soddisfazione: «Si è realizzato il mio sogno di portare questo film da noi, in Ticino». Anche per Sara Demir la serata ha rappresentato la concretizzazione di un progetto a cui lavorava da mesi: «Vedere oltre 120 persone in sala ci dimostra che ne è valsa davvero la pena», ha sottolineato, evidenziando la presenza di pubblico di diverse origini, uno degli obiettivi della serata.

L'iniziativa, oltre che presentare un film, si è confermata come un momento di incontro e dialogo tra culture, suscitando l'interesse del pubblico ticinese per proposte capaci di valorizzare storie e lingue differenti.

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