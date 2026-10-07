Addio a Eva Marie Saint, vinse l'Oscar per Fronte del Porto

Fu Elia Kazan a scoprirla a Broadway e a sceglierla nel 1954 per "Fronte del porto" affidandole il ruolo della giovane Edie Doyle accanto a Marlon Brando. Il debutto cinematografico le valse subito l'Oscar come migliore attrice non protagonista e la consacrò tra i nuovi volti del cinema a stelle e strisce. Cinque anni dopo Hitchcock la trasformò nella sofisticata e seducente Eve Kendall di "Intrigo internazionale" (North by Northwest), al fianco di Cary Grant. Tra le sequenze più celebri del film, quella ambientata sul Monte Rushmore, dove i protagonisti si ritrovano sospesi sulle gigantesche sculture dei presidenti americani.

Eva Marie continuò a lavorare accanto ad alcuni dei maggiori divi del cinema, da Paul Newman in "Exodus" (1960) a Yves Montand in "Grand Prix" (1966), fino a Gregory Peck in "La notte dell'agguato" (The Stalking Moon, 1968). Con la sua eleganza discreta e la capacità di passare dalla vulnerabilità alla seduzione, Eva Marie Saint rimase uno dei volti più riconoscibili del cinema americano degli anni Cinquanta e Sessanta.