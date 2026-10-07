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Addio a Eva Marie Saint, vinse l'Oscar per Fronte del Porto

Grande protagonista dell'epoca d'oro, attraversò cinema, televisione e decenni di storia hollywoodiana.
Addio a Eva Marie Saint, vinse l'Oscar per Fronte del Porto
IMAGO / ZUMA Press Wire
Fonte Ats Ans
di Redazione
Addio a Eva Marie Saint, vinse l'Oscar per Fronte del Porto
Grande protagonista dell'epoca d'oro, attraversò cinema, televisione e decenni di storia hollywoodiana.

NEW YORK - Hollywood dice addio a Eva Marie Saint, una delle ultime grandi protagoniste della sua epoca d'oro.

L'attrice premio Oscar per "Fronte del Porto" e indimenticabile interprete di "Intrigo internazionale" di Alfred Hitchcock si è spenta martedì nella sua casa di Los Angeles per cause naturali.

Fu Elia Kazan a scoprirla a Broadway e a sceglierla nel 1954 per "Fronte del porto" affidandole il ruolo della giovane Edie Doyle accanto a Marlon Brando. Il debutto cinematografico le valse subito l'Oscar come migliore attrice non protagonista e la consacrò tra i nuovi volti del cinema a stelle e strisce. Cinque anni dopo Hitchcock la trasformò nella sofisticata e seducente Eve Kendall di "Intrigo internazionale" (North by Northwest), al fianco di Cary Grant. Tra le sequenze più celebri del film, quella ambientata sul Monte Rushmore, dove i protagonisti si ritrovano sospesi sulle gigantesche sculture dei presidenti americani.

Eva Marie continuò a lavorare accanto ad alcuni dei maggiori divi del cinema, da Paul Newman in "Exodus" (1960) a Yves Montand in "Grand Prix" (1966), fino a Gregory Peck in "La notte dell'agguato" (The Stalking Moon, 1968). Con la sua eleganza discreta e la capacità di passare dalla vulnerabilità alla seduzione, Eva Marie Saint rimase uno dei volti più riconoscibili del cinema americano degli anni Cinquanta e Sessanta.

Quando poi le offerte cinematografiche cominciarono a diradarsi - in oltre mezzo secolo di carriera girò appena una ventina di film - Eva Marie Saint trovò a partire dagli anni Settanta una nuova e regolare attività in televisione. «Invecchiando, i ruoli disponibili erano sempre meno», raccontò con pragmatismo in un'intervista al Los Angeles Times nel 1990: «Così sono passata alla televisione e ne sono perfettamente felice».

Negli anni Ottanta la Saint interpretò a più riprese la madre di Cybill Shepherd nella serie "Moonlighting" (Moonlighting - Agenzia Luna Blu), mentre nel 1990 vinse un premio Emmy per il ruolo di una donna ricca ed egocentrica che rinnega la figlia nella miniserie "People Like Us". Più di recente, nel 2005 recitò in "Non bussare alla mia porta" (Don't Come Knocking), accanto a Jessica Lange e Sam Shepard, e in "Il mio amico a quattro zampe" (Because of Winn-Dixie), con Jeff Daniels e Cicely Tyson.

Nel 2006 interpretò la madre adottiva di Superman in Superman Returns, mentre nel 2014 fece un cameo in "Storia d'Inverno" (Winter's Tale), il film romantico-fantastico diretto da Akiva Goldsman tratto da un romanzo di Mark Helprin ambientato in una New York sospesa tra storia, magia e leggenda.

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cinemaeva marie saint

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