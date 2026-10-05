Un Tom Cruise irriconoscibile per il più grande flop di sempre?
Solo (forse) 8 milioni per il primo weekend di “Digger” con il celebre attore nei panni di un opulento magnate del petrolio in crisi. Il film di Iñárritu ne è costati almeno 160.
Solo (forse) 8 milioni per il primo weekend di “Digger” con il celebre attore nei panni di un opulento magnate del petrolio in crisi. Il film di Iñárritu ne è costati almeno 160.
LOS ANGELES - Nel film interpreta un magnate del petrolio alle prese con una crisi (esistenziale e non). Ma il vero disastro, per Tom Cruise, è arrivato al botteghino.
“Digger”, satira diretta da Alejandro González Iñárritu ("Birdman", "The Revenant"), ha incassato appena 8 milioni di dollari nel weekend d'esordio in Nordamerica e altri 12 nel resto del mondo, riferisce Variety.
Briciole, se si pensa che la produzione è costata tra 160 e 180 milioni, a cui se ne aggiungono un centinaio per la promozione. Per andare in pari ne servirebbero tra 300 e 350 a livello globale: la Warner Bros. rischia così di perderne almeno 150-200. Per giustificare il budget, il film avrebbe dovuto debuttare attorno ai 40 milioni.
Stroncato dalla critica ("sgradevole", "sconcertante") e affossato dal passaparola, "Digger" ha spinto lo studio a giocare la carta dell'autoironia, invitando il pubblico a «giudicare da sé». Ma, evidentemente, senza successo.
«Le commedie grottesche solitamente sono film piccoli, e questo non lo è: è un film di Tom Cruise», sintetizza per la testata l'analista David A. Gross.
Pessimo anche il tempismo: il tonfo arriva alla vigilia della chiusura dell'acquisizione di Warner da parte di Paramount, prevista per il 6 ottobre, e dell'uscita di scena dei vertici dello studio Mike De Luca e Pam Abdy. Per la Warner, un 2026 da dimenticare.