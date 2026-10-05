Un Tom Cruise irriconoscibile per il più grande flop di sempre?

Briciole, se si pensa che la produzione è costata tra 160 e 180 milioni, a cui se ne aggiungono un centinaio per la promozione. Per andare in pari ne servirebbero tra 300 e 350 a livello globale: la Warner Bros. rischia così di perderne almeno 150-200. Per giustificare il budget, il film avrebbe dovuto debuttare attorno ai 40 milioni.

Stroncato dalla critica ("sgradevole", "sconcertante") e affossato dal passaparola, "Digger" ha spinto lo studio a giocare la carta dell'autoironia, invitando il pubblico a «giudicare da sé». Ma, evidentemente, senza successo.