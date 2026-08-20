Al Lido tanta paura di guerra atomica e non solo

C'è poi 'Dau' di Ilya Khrzhanovsky, coproduzione di Germania, Francia e Svezia, finita negli ultimi giorni al centro delle polemiche per la protesta sulla presenza del film alla Mostra da parte del Ministero degli esteri ucraino che l'ha bollato come «propaganda filo russa». Accuse respinte della Biennale e dal direttore della Mostra, Alberto Barbera, ricordando che «Dau non è un film russo, non è propaganda filoputiniana», ma «un film di denuncia dei regimi totalitaristici e della loro intrusione nella vita dei cittadini per limitarne la libertà».