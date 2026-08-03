Ariana Grande si ritira temporaneamente dalle scene
La cantante pianifica una pausa dopo il tour "Eternal Sunshine"
LOS ANGELES - Ariana Grande intende prendersi una pausa dalla vita pubblica al termine del suo "Eternal Sunshine Tour". Lo riferiscono diversi portali statunitensi del settore, tra cui People e Deadline, citando dichiarazioni del management della cantante trentatreenne.
Secondo quanto riportato, l’artista vuole concludere il tour «al culmine, in salute e felice», per poi fermarsi dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche. Nella stessa dichiarazione si fa riferimento anche alle «critiche pubbliche infinite e persistenti» che l’hanno accompagnata negli ultimi tempi.
Nel frattempo, Grande ha rinunciato alla partecipazione alla nuova messa in scena del musical "Sunday in the Park with George" al Barbican di Londra. La decisione è stata confermata dalla casa di produzione Empire Street Productions, mentre il Barbican ha fatto sapere di comprendere e sostenere la scelta dell’artista. Il nuovo cast sarà annunciato prossimamente.
Non è stato specificato a quali critiche si facesse riferimento. Negli ultimi mesi, tuttavia, si sono moltiplicate le discussioni pubbliche sul corpo della cantante, anche in seguito alla diffusione di foto e video dei concerti che hanno riacceso il dibattito su un’apparente perdita di peso.
Già nel 2023, in un video su TikTok, Grande aveva invitato i follower a essere più sensibili nei commenti sull’aspetto fisico delle persone, ricordando che non si può sapere cosa stia attraversando qualcuno. Attualmente è in tournée con l’album "Eternal Sunshine", pubblicato nel 2024: sono previste date fino all’inizio di settembre tra Chicago e Londra. Si tratta del suo primo tour dopo sette anni.