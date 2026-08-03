Ariana Grande si ritira temporaneamente dalle scene

Nel frattempo, Grande ha rinunciato alla partecipazione alla nuova messa in scena del musical "Sunday in the Park with George" al Barbican di Londra. La decisione è stata confermata dalla casa di produzione Empire Street Productions, mentre il Barbican ha fatto sapere di comprendere e sostenere la scelta dell’artista. Il nuovo cast sarà annunciato prossimamente.

Non è stato specificato a quali critiche si facesse riferimento. Negli ultimi mesi, tuttavia, si sono moltiplicate le discussioni pubbliche sul corpo della cantante, anche in seguito alla diffusione di foto e video dei concerti che hanno riacceso il dibattito su un’apparente perdita di peso.