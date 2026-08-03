Phil Collins: «Ho rischiato la vita per l’alcol»
Il musicista britannico racconta il ricovero nel 2023: sette mesi in clinica e organi compromessi
LOSANNA - Phil Collins ha rivelato di aver rischiato di morire a causa della sua dipendenza dall’alcol. Il musicista britannico, che ha compiuto 75 anni lo scorso gennaio, ha raccontato in un’intervista al quotidiano The Times che nell’aprile 2024 la sua vita era appesa a un filo in ospedale.
«I miei reni hanno smesso di funzionare, i miei organi semplicemente hanno smesso di lavorare. La gente veniva a salutarmi», ha dichiarato. Lo stesso Collins ha spiegato di non ricordare quel periodo e di non rendersi conto di quanto stesse accadendo, mentre chi gli stava intorno temeva il peggio.
Il ricovero risale al novembre 2023, quando fu portato in ospedale a causa di un consumo di alcol definito «fuori controllo». Dopo una prima dimissione poco prima di Natale, dovette tornare in terapia intensiva poche settimane più tardi, restando complessivamente in clinica per sette mesi. «Bevevo vino appena mi svegliavo», ha ammesso, aggiungendo di non aver più toccato alcol da allora.
Oggi Collins vive nella sua casa sopra il Lago di Ginevra, vicino a Fechy, nel Canton Vaud, assistito da un’infermiera. Il cantante, già protagonista con i Genesis e come solista, ha raccontato anche il desiderio di una nuova relazione, pur riconoscendo le difficoltà legate al suo stile di vita riservato.
Nella sua vita è stato sposato tre volte e ha cinque figli, tra cui l’attrice Lily Collins. Dopo il divorzio dalla svizzera Orianne Cevey nel 2006, aveva trovato rifugio nell’alcol, come raccontato nella sua autobiografia "Not Dead Yet".