«Un personaggio con una grande purezza, ma anche sofferenza»

«È per questo che il personaggio mi ha colpito molto». Chi è la protagonista del film di Jean Paul Civeyrac? È un commissario di polizia, inoltre «è una donna dei nostri tempi, integra e che va dritta al punto» spiega Marceau, che ritiene che una delle più belle scene del film sia quella conclusiva: «Penso che riveli una grande bellezza in questo personaggio, una grande purezza e sofferenza, anche». Una sintesi della storia delle donne in generale, aggiunge la 55enne. «Dire senza violenza "non è più possibile" e, nello stesso tempo, è qualcuno che assume le proprie responsabilità».