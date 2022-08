Anne Heche si è aggravata: è in coma

«Durante il fine settimana un rappresentante ha dichiarato che Anne era in condizioni stabili, ma le informazioni erano imprecise. È sempre rimasta in condizioni critiche, scivolando in coma in seguito all'incidente», ha detto il portavoce. Ha precisato che l'attrice presenta «una lesione polmonare significativa che richiede ventilazione meccanica e ustioni che richiedono un intervento chirurgico. Attualmente è in cura presso il Grossman Burn Center».