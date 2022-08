Bellissima, fragile, tragica: Marilyn Monroe, così rimpianta

Dietro i riflettori, la solitudine - Eppure, in vita e nella morte, a segnare Monroe fu specialmente la solitudine. «Pensavo a lei, allora, come alla persona più sola che avessi mai conosciuto» la ricordò Joseph Mankiewicz, che nel 1950 la diresse in “Eva contro Eva”. «Per tutto il periodo delle riprese a San Francisco, forse due o tre settimane, Marilyn la si riconosceva seduta sola in un ristorante o in un altro locale. O bere da sola. Le chiedevamo sempre di unirsi a noi, e lo faceva, e sembrava contenta. Ma in qualche modo non capì o accettò mai la nostra presunzione non detta che era una di noi. Rimaneva da sola. Non era una solitaria. Era davvero sola». Una solitudine funesta, secondo un altro scrittore, Nick Tosches: «La sua sensualità era solo disperazione. Era stata nei suoi occhi per anni: la morte come un regalo di San Valentino».