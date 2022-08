Dev Patel ha interrotto con successo una lite nella quale un uomo è stato accoltellato

ADELAIDE - Il celebre attore Dev Patel è intervenuto lunedì scorso per sedare una lite scoppiata all'esterno di un minimarket ad Adelaide, in Australia. Il 32enne si trovava insieme ad alcuni amici quando ha assistito «a un violento alterco che era già in corso» e che è culminato in una pugnalata al petto ricevuta da una delle due persone coinvolte, un uomo.