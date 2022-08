Eros tenero su Michelle Hunziker: «L’amore finisce, l’emozione no»

«Un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice», ha dichiarato il cantante al magazine 7, tornando a parlare della Hunziker. Nell’intervista Ramazzotti ha ricordato la figura del nonno, donnaiolo «impenitente» e «principe degli stornellatori dei Castelli Romani», e ha svelato quello che per lui è stato il segreto del successo.